Um grito por socorro

De Belo Horizonte, o atacante Fernando atua pelo Shakhtar Donetsk: seus familiares estão abalados (foto: GENYA SAVILOV/AFP - 7/12/21)





Na Ucrânia, quatro jogadores mineiros dos clubes de elite do país vivem momentos de apreensão com a invasão de forças militares da Rússia. Os atacantes Fernando, do Shakhtar, e Guilherme Smith, do Zorya, e os meias Talles, do Rukh Lviv, e Juninho, também do Zorya, nasceram em Minas Gerais e atuam no futebol ucraniano, cujo campeonato começaria hoje, mas foi suspenso.





Juninho, de 26 anos, é o único que passou por uma equipe mineira. Atuou em cinco jogos do Tupi na temporada 2017. Ontem, ele gravou um vídeo ao lado da família e dos brasileiros Guilherme Smith e Cristian Fagundes, pedindo ajuda.





"Temos a fronteira fechada, espaço aéreo já não está operando mais, peço ajuda para vocês compartilharem o vídeo para chegar à Embaixada do Brasil e ao governo da Ucrânia", disse Juninho.





"Estamos sem notícia nenhuma. O que a gente tem é que pediram para ficarmos tranquilos, mas não tem como ficar tranquilo com uma situação dessa", detalha Vitória Magalhães, esposa de Juninho, com o filho no colo.





"Estamos em situação muito difícil", afirmou o atacante Guilherme Smith, de Juiz de Fora, na Zona da Mata. Nas categorias de base, ele jogou pelo Botafogo, até se transferir para o Zorya precocemente.





No Instagram, Juninho mostra carinho pela cidade natal: ele colocou emoticons de casa ao lado do nome de sua cidade natal, Santana de Cataguases, que fica entre Cataguases e Muriaé, também na Zona da Mata.





A reportagem manteve contato com a assessoria do atacante Fernando, que informou que o Shakhtar havia pedido aos atletas para não se manifestarem. "Fernando e a noiva estão no hotel aguardando alguma informação do governo para ver se conseguem sair de lá. Eles estão tentando contato tanto com o governo do Brasil, quanto da Ucrânia", detalhou Taynara Freitas, cunhada do jogador. Nas redes sociais, o atleta, que nasceu em Belo Horizonte, postou: "Reze pela Ucrânia".





Fernando tem 22 anos e começou nas categorias de base do Palmeiras. Foi vendido ao Shakhtar Donetsk em 2018 por 5,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 24 milhões, na cotação da época).





AJUDANDO O PAI





Ainda no início da adolescência, o atacante ajudava o pai em um carrinho de lanches em jogos no Mineirão. "Quando eu tinha 12 anos, meu pai tinha um carrinho de lanche e eu sempre quis trabalhar com ele. Ele não deixava, porque eu era muito pequeno. Depois, quando fiz 14 anos, ele começou a me deixar ajudar", relembrou o atleta, em entrevista à ESPN, em 2019. "Ficávamos sempre na porta do Mineirão e no Parque Municipal. Virou minha rotina: todo dia de jogo eu ajudava meu pai", contou.





O meia Talles Brener, de 23 anos, nasceu em Divinópolis. Ele começou a carreira no Inter de Limeira-SP. Depois passou por Fluminense, Mirassol, Noroeste e Vila Nova-GO. Em 2021, acertou com o Olimpik Donetsk, da Ucrânia. O bom rendimento o levou ao Rukh Vynnyky, também do país do leste europeu.