Biden revela sanções para transformar Putin em 'pária'

O presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta quinta-feira (24) novas sanções econômicas que transformarão o mandatário russo, Vladimir Putin, em um "pária" pela invasão da Ucrânia, mas reconheceu a falta de unidade entre as potências ocidentais para que as medidas fossem ainda mais devastadoras.



Em um discurso da Casa Branca, Biden disse que o Ocidente sancionará mais quatro bancos russos e que as restrições à exportação cortarão "mais da metade das importações de tecnologia da Rússia".



"Isso imporá um alto custo à economia russa, tanto imediatamente quanto no longo prazo", afirmou.



Essas medidas, juntamente com outras anunciadas nesta semana, farão de Putin "um pária no cenário internacional", disse Biden, que alerta que qualquer país "que aceite agressão aberta" da Rússia contra a Ucrânia "ficará manchado" por associação.



Por enquanto, os Estados Unidos impuseram sanções a 24 pessoas e organizações bielorrussas, porque seu país "apoiou e facilitou a invasão" da Ucrânia.



Biden confirmou que, por enquanto, nenhuma sanção foi planejada para ser imposta diretamente a Putin, que acredita-se ter acumulado uma enorme fortuna durante suas duas décadas no poder.



A Rússia também não será retirada do sistema de pagamentos internacionais SWIFT, medida solicitada pela Ucrânia, por falta de acordo entre os países ocidentais. "É sempre uma opção, mas no momento essa não é a posição que o resto da Europa quer tomar", explicou Biden.



De acordo com uma fonte militar americana, a ofensiva russa visa "decapitar" o governo ucraniano e instalar um regime pró-Moscou em seu lugar.



- G7 contra-ataca -



Biden se dirigiu à Nação após participar de uma reunião virtual a portas fechadas do G7.



O grupo, integrado por Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, afirmou em comunicado que a Rússia desencadeou "um grave ameaça à ordem internacional, baseada em regras".



O presidente americano antecipou pelo Twitter que o G7 irá impor "um pacote de sanções devastadoras e outras medidas econômicas para que a Rússia preste contas. Apoiamos o valente povo da Ucrânia".



As sete potências industriais informaram que estavam "preparadas para agir" para minimizar as consequências nos mercados mundiais de energia do ataque de Moscou à Ucrânia e reiteraram sanções a um importante oleoduto na Rússia rica em energia.



Em Londres, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que o Reino Unido congelou ativos de grupos bancários e fabricantes de armas, sancionou mais cinco oligarcas e fechou seu espaço aéreo para a companhia aérea russa Aeroflot.



O vice-chanceler alemão, Robert Habeck, disse nesta quinta-feira que haverá um "forte pacote de sanções" que "isolará a economia russa do progresso industrial, visará e congelará ativos e participações financeiras e limitará drasticamente o acesso aos mercados europeu e americano".



- Por etapas -



A primeira rodada de sanções ocidentais foi anunciada na terça-feira, depois que Putin anunciou o envio de tropas de "manutenção da paz" para duas pequenas áreas já controladas por separatistas apoiados por Moscou.



O governo americano juntou-se aos aliados europeus na imposição de sanções a dois bancos russos, à dívida soberana de Moscou e a vários oligarcas, entre outras medidas.



E na quarta-feira, quando as tropas russas se mostravam prontas para atacar, Biden anunciou que imporia sanções ao gasoduto Nord Stream 2, que liga a Alemanha e a Rússia.



A Alemanha havia anunciado que suspenderia a abertura do gasoduto, que ainda não está funcionando.



O porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, alertou esta semana que "nenhuma instituição financeira russa está segura".



Algumas medidas podem ter consequências econômicas para os países ocidentais e comprometer a recuperação da economia mundial após a pandemia de covid-19.



As Bolsas de valores vêm sofrendo quedas e os preços do petróleo ultrapassaram a marca de US$ 100 por barril.



Para aliviar os consumidores, Biden prometeu nesta quinta-feira liberar petróleo da reserva estratégica "quando as condições justificarem" tal ação.



O presidente também tentou tranquilizar os americanos de que não enviará tropas para combater na Ucrânia.



O Pentágono enviará cerca de 7.000 soldados adicionais para a Alemanha nos próximos dias, a fim de "tranquilizar os aliados da Otan, deter um ataque russo e estar preparado para atender às necessidades da região", disse uma autoridade.