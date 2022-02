Petróleo é negociado acima de US$ 100

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira, após o ataque da Rússia à Ucrânia, levando o barril do WTI a ser negociado a mais de 100 dólares, e o do Brent, acima de 105 dólares, pela primeira vez desde 2014.



O Brent para entrega em abril registrou durante o pregão uma alta de 8,78%, a 105,34 dólares, mas fechou em alta de 2,27%, a 99,08 dólares.



Em Nova York, o barril do WTI para abril chegou a subir 8,66%, a 100,10 dólares, e fechou com alta de 0,77%, a 92,81 dólares.



A Rússia é um dos maiores produtores mundiais de gás e petróleo, por isso a invasão à Ucrânia assusta os investidores em termos de eventuais rupturas no fornecimento de energia. A reação do Ocidente e dos Estados Unidos, com a imposição de novas sanções bancárias, moderou a alta dos preços.