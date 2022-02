EUA sancionam entidades bielorrussas por 'apoio' à invasão russa da Ucrânia

Os Estados Unidos impuseram sanções nesta quinta-feira (24) a 24 pessoas e organizações bielorrussas "porque Belarus apoiou e facilitou a invasão" da Ucrânia pela Rússia.



"A ação de hoje se concentra no setor da defesa e nas instituições financeiras de Belarus, duas áreas nas quais [...] tem vínculos especialmente estreitos com a Rússia", informou o Departamento do Tesouro em comunicado.



Belarus é um aliado da Rússia que faz fronteira com o norte da Ucrânia, não muito distante da capital Kiev. O país - que também é uma ex-república soviética - abriga dezenas de milhares de soldados russos que usam seu território como base.



O presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, disse que suas forças armadas não participam da invasão da Ucrânia pela Rússia, mas Kiev afirma que a Rússia está atacando com o apoio da Belarus.



Entre os alvos das sanções estão dois grandes bancos estatais do país, Belinvestbank e Bank Dabrabyt.



O governo de Lukashenko "está colocando em risco a soberania de Belarus ao apoiar uma invasão russa da Ucrânia", declarou a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen.



"O Tesouro segue perturbando as capacidades militares e financeiras de Belarus por meio de sanções específicas", acrescentou.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quinta novas e duras sanções contra a Rússia em resposta à invasão, incluindo o congelamento de ativos dos principais bancos e o corte das exportações de alta tecnologia para o país.



O Reino Unido também anunciou sanções contra Belarus por apoiar a invasão da Ucrânia, bem como contra a Rússia.