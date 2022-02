Os líderes dos 27 países da União Europeia (UE) pactuaram nesta quinta-feira (24) sanções com consequências "maciças e severas" contra a Rússia, em resposta à sua ofensiva militar na Ucrânia.



"As sanções vão cobrir os setores financeiro, de energia e transportes da Rússia", destaca a Declaração, emitida após uma cúpula realizada em Bruxelas. As medidas, cujos detalhes ainda não foram divulgados, abrangerão, ainda, o controle das exportações, a emissão de vistos e a inclusão de funcionários russos na lista de sancionados.