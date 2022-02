Trudeau anuncia sanções do Canadá contra 58 indivídios e entidades da Rússia

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou nesta quinta-feira (24) sanções contra 58 indivíduos e entidades russas em resposta à invasão da Ucrânia por Moscou, que descreveu como "uma enorme ameaça para a segurança e a paz em todo o mundo".



"Hoje, à luz do ataque militar imprudente e perigoso da Rússia, estamos impondo mais sanções severas", disse Trudeau durante uma coletiva de imprensa.



As sanções visam membros da elite russa e suas famílias, o grupo Wagner - uma empresa militar privada - e os bancos russos, disse, acrescentando que o Canadá também estava cancelando as permissões de exportação para a Rússia.



"O desprezo descarado do presidente Putin pelo direito internacional, a democracia e a vida humana é uma enorme ameaça para a segurança e a paz em todo o mundo", disse Trudeau.



O primeiro-ministro prometeu "castigar a Rússia" e "responder com força" à sua violação das regras que regem a ordem mundial, assim como as da carta da ONU.



Em um telefonema com o presidente da Ucrânia, Volodomir Zelensky, momentos antes de fazer seu discurso televisionado em todo o país, Trudeau disse ter lhe prometido o apoio firme do Canadá à soberania e ao direito à autodeterminação da Ucrânia.



Nos últimos anos, Ottawa tem enviado treinadores militares à Ucrânia, que deram instrução a cerca de 35.000 soldados ucranianos, segundo a ministra da Defesa, Anita Anand.



O Canadá abriga uma grande diáspora ucraniana, que supera o 1,3 milhão de pessoas.