Forte aumento das mortes de migrantes no mar entre o norte da África e a Europa

No primeiro semestre de 2021, 1.161 migrantes morreram no mar entre o norte da África e a Europa, um aumento de 155% em relação ao mesmo período de 2020, afirmou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta quinta-feira (24).



A rota migratória mais perigosa do mundo continua sendo, segundo a agência das Nações Unidas, a que liga Líbia e Tunísia com Itália e Malta, com 769 mortes nos primeiros seis meses de 2021 - e mais de 18 mil no total desde 2014.



Depois, vem a rota que conecta a África Ocidental às Ilhas Canárias espanholas no Oceano Atlântico, com 250 mortes registradas de migrantes embarcados em navios improvisados com esperança de chegar às costas europeias entre janeiro e junho de 2021.



Segundo a OIM, este aumento de mortes deve-se, entre outras coisas, às "restrições de mobilidade devido à covid-19", que obrigaram os migrantes a "recorrer a rotas mais perigosas".



Também houve uma alta nas partidas com, por exemplo, um aumento de 67% no número de migrantes que viajaram para a Itália entre o primeiro e o segundo trimestres de 2021, chegando a 6.000 novas chegadas mensais em maio e junho, apontou a OIM.



A tendência continua, já que mais de 11.700 migrantes chegaram à Europa por mar desde janeiro, segundo a OIM, enquanto pelo menos 229 morreram durante a viagem.