Canadá aprova primeira vacina doméstica contra covid-19

As autoridades de saúde canadenses aprovaram nesta quinta-feira(24) a primeira vacina doméstica contra a covid-19, anunciaram a empresa biofarmacêutica Medicago, com sede na cidade de Quebec, e sua parceira GlaxoSmithKline.



O anúncio é feito depois que mais de 90% dos adultos canadenses já receberam duas injeções de outras vacinas, mas cerca de metade da população ainda não recebeu uma dose de reforço.



Chamando a aprovação da Health Canada de sua vacina Covifenz "um marco significativo para o Canadá na luta contra a pandemia", o executivo-chefe da Medicago, Takashi Nagao, disse que a empresa já estava "fabricando doses para começar a atender seu pedido".



Ottawa encomendou 76 milhões de doses de Covifenz.



O ministro da Indústria, François-Philippe Champagne, disse que o desenvolvimento da vacina também marcou uma reversão de um declínio de décadas nas capacidades de biofabricação do Canadá, que a pandemia expôs.



"Esta é a primeira vacina autorizada contra a covid-19 desenvolvida por uma empresa canadense e a primeira que usa uma tecnologia de proteína à base de plantas", disse um comunicado do governo.



Ottawa havia aprovado anteriormente seis outras vacinas Covid, incluindo a AstraZeneca, Moderna e Pfizer.



De acordo com a Health Canada, ensaios clínicos mostraram que a vacina de duas doses Covifenz é 71% eficaz na proteção de adultos de 18 a 64 anos contra infecções por coronavírus.