O Comitê Internacional Cruz Vermelha (CICR) alertou nesta quinta-feira (24) para o risco de uma escalada do conflito na Ucrânia, que poderia provocar "mortes e destruição em uma escala assustadora de se ver".



"Temo que aumente o sofrimento, com a possibilidade de um grande número de vítimas e uma ampla destruição de alvos civis, como usinas de água e de eletricidade", disse Peter Maurer, diretor do CICR, em um comunicado.