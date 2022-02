Polônia prepara 'centros de acolhimento' para refugiados ucranianos

A Polônia abrirá em breve os primeiros nove "centros de recepção" para refugiados ucranianos, diante da perspectiva de uma onda de pessoas fugindo do ataque russo, anunciou o ministro do Interior polonês nesta quinta-feira (24).



Além disso, o país está preparado para receber "milhares de feridos" se necessário.



"Certamente haverá uma onda de refugiados", disse Mariusz Kaminski à imprensa, garantindo que a Polônia aceitará "tantos quantos houver em nossas fronteiras", mas sem dar uma estimativa.



O ministro apresentou a lista com os nove centros de acolhimento, perto dos principais postos fronteiriços entre os dois países (que compartilham 535 quilômetros de fronteira): em Dorohusk, Dolhobyczow, Zosin, Hrebenne (leste), Korczowa, Medyka, Budomierz, Kroscienko e Przemysl (sudeste).



Os refugiados receberão informações, alimentação, descanso e assistência médica, disseram autoridades polonesas.



O Ministério da Saúde indicou que "foram preparados locais para tratar os feridos, se necessário".



"Acreditamos que atualmente seria possível acomodar vários milhares de pacientes. A Polônia tem os estoques necessários de medicamentos", disse o ministério em mensagem enviada à AFP.



Por outro lado, diversos estabelecimentos públicos, eclesiásticos, educacionais e ONGs polonesas afirmaram estar prontos para acolher potenciais refugiados.



O comandante-chefe das forças de segurança fronteiriça, Tomasz Praga, falou nesta quinta-feira de um "aumento (no número) de pessoas que querem atravessar a fronteira nas passagens rodoviárias" entre Polônia e Ucrânia, mas descreveu a situação como "estável ".



"A circulação nas últimas 24 horas nas passagens (da fronteira) foi de 29 mil pessoas nos dois sentidos, com cerca de 15 mil entradas", acrescentou.