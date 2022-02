Rússia promete dura resposta às sanções da UE

A Rússia prometeu, nesta quinta-feira (24), responder de forma severa as sanções anunciadas pela União Europeia (UE), afirmando que essas medidas "não vão impedir" Moscou de ajudar os separatistas pró-russos da Ucrânia.



"Conforme o princípio da reciprocidade, que é a base do direito internacional, vamos tomar severas medidas de retaliação", declarou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em um comunicado.



"Essas medidas pouco amistosas da UE contra a Rússia (...) não vão impedir o desenvolvimento progressivo" dos laços entre Moscou e os separatistas ucranianos e "a entrega de ajuda" a esses grupos pró-russos.



Os países ocidentais preparam, nesta quinta-feira, uma bateria de amplas sanções econômicas contra a Rússia, no intuito de bloquear seu acesso aos mercados de Europa e Estados Unidos.



A UE já instaurou uma "restrição" às capacidades de financiamento do Estado russo, seu governo e Banco Central.



Depois que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o reconhecimento dos separatistas, Berlim suspendeu a certificação do estratégico gasoduto Nord Stream 2, uma infraestrutura já concluída para levar energia da Rússia para a Alemanha.