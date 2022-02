Invasão russa coloca a paz na Europa em perigo, afirma chanceler alemão

A invasão da Rússia contra a Ucrânia coloca "em perigo a vida de muitos inocentes" e representa um "risco para a paz" na Europa, afirmou o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.



"O presidente da Rússia viola mais uma vez e de forma flagrante o direito internacional", denunciou Scholz, antes de afirmar que a invasão "não tem nenhuma justificativa".



"É a guerra de Putin", afirmou o chefe de Governo alemão, que convocou os deputados para uma sessão extraordinária no domingo.



Scholz acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de levar "sofrimento e destruição aos vizinhos" e afirmou que ele está "violando a soberania e as fronteiras da Ucrânia, colocando em perigo a vida de muitos inocentes na Ucrânia".



"De modo definitivo está colocando em risco a paz em nosso continente", declarou o sucessor de Angela Merkel.



Scholz explicou que, como presidente do G7, conversará com os demais governantes para estabelecer uma "reação uniforme e clara" e prometeu "novas sanções severas" contra Moscou.



"Vamos ver que Putin cometeu um erro grave com esta guerra", declarou, antes de pedir à Rússia que "interrompa de maneira imediata o ataque militar e o banho de sangue".