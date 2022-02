Macron: ataque da Rússia contra Ucrânia é 'ponto de virada' na história da Europa

A ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia é um "ponto de virada" na história da Europa, disse o presidente francês Emmanuel Macron nesta quinta-feira (24), prometendo uma resposta firme contra esse "ato de guerra".



Os eventos "são um ponto de virada na história da Europa e de nosso país", acrescentou Macron em um discurso televisionado, com as bandeiras da França, União Europeia (UE) e Ucrânia ao fundo.



Na sua opinião, o presidente russo Vladimir Putin realizou "o mais grave ataque à paz, à estabilidade" na Europa "em décadas", que terá "consequências profundas e duradouras" na geopolítica europeia.



O chefe de Estado francês, que tentou sem sucesso mediar entre Kiev e Moscou nas últimas semanas, prometeu sanções ocidentais contra a Rússia que estarão "à altura da agressão da qual é culpada".



"Responderemos sem fraqueza a este ato de guerra com calma, determinação e unidade", enfatizou Macron. As sanções contra a Rússia podem afetar os campos militar, econômico e energético, explicou.



O discurso do presidente francês ocorre antes de conversar com seus pares do G7 e participar de uma cúpula europeia em Bruxelas à noite. Na sexta-feira, está agendada uma reunião telemática dos líderes da Otan.



"Apoiaremos a Ucrânia sem hesitação e assumiremos nossas responsabilidades de proteger a soberania e a segurança de nossos aliados europeus", acrescentou Macron, cujo país ocupa a presidência temporária da UE.



Há semanas, o presidente russo vem pedindo garantias aos países ocidentais de que a Ucrânia não se tornará membro da Otan, organização que ele considera uma ameaça à Rússia.