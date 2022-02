UE adota mais sanções contra exército russo

A União Europeia (UE) anunciou ontem sanções contra o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e os principais chefes militares, uma resposta ao reconhecimento da independência de dois territórios separatistas da Ucrânia por parte da Rússia. Além dos chefes militares do alto escalão, a UE também sancionou o chefe de gabinete da presidência russa, Anton Vaino, e o ministro do desenvolvimento econômico, Maxim Reshetnikov. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Sajarova, também foi sancionada, segundo o Diário Oficial da UE.





Sanções também foram anunciadas por Japão, Austrália, Canadá, Alemanha e Reino Unido. A mais contundente das medidas foi a decisão de Berlim de congelar a certificação do gasoduto Nord Stream 2. Já concluído, ele aumentaria o fluxo de energia da Rússia para a Alemanha. Na terça-feira, os Estados Unidos anunciaram uma “primeira rodada” de sanções para bloquear o acesso da Rússia aos mercados financeiros ocidentais, advertindo que há medidas adicionais "sobre a mesa", no caso de uma escalada na Ucrânia.





Um funcionário de alto escalão do governo americano indicou que o conjunto do sistema financeiro russo pode ser objeto de sanções. “A Rússia mostrou que, com todo o custo que as sanções implicam, é capaz de minimizar os danos que causam”, rebateu a diplomacia russa, afirmando que a pressão dessas medidas punitivas “não pode influenciar a vontade da Rússia de defender firmemente seus interesses”. A Rússia denunciou uma “chantagem e intimidação” por parte dos Estados Unidos, mas afirmou que continua "aberta a uma diplomacia baseada nos princípios do respeito mútuo, da igualdade e da consideração de interesses mútuos", acrescentou o ministério.





Retirada francesa





A França se tornou, ontem, o último país ocidental a pedir que seus cidadãos deixem a Ucrânia “sem demora”, em meio ao temor crescente de que a Rússia prepare um ataque em larga escala. “No contexto das sérias tensões causadas pela concentração de tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia", assim como pelo reconhecimento russo de duas regiões separatistas e a declaração ucraniana de estado de emergência, "os cidadãos franceses que estão na Ucrânia devem deixar o país sem demora", disse em nota o Ministério francês das Relações Exteriores.





“Tampouco é aconselhável viajar à Ucrânia até novo aviso. Desaconselha-se formalmente qualquer viagem às zonas fronteiriças do norte e do leste do país”, diz o texto. No sábado, a diplomacia francesa tinha “recomendado a todos os cidadãos franceses cuja estada na Ucrânia não tenha nenhuma razão de peso a deixarem o país”.





Dezenas de milhares de tropas russas estão concentradas perto das fronteiras com a Ucrânia e o Ocidente diz que poderiam ser usadas em uma ofensiva a qualquer momento. Os líderes separatistas do Leste da Ucrânia pediram ontem ajuda a Moscou para contrabalançar o exército de Kiev, em um movimento que abre a porta ao deslocamento de tropas russas no território.