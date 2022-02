Hong Kong invoca poderes de emergência para permitir que médicos chineses ajudem por covid

O governo de Hong Kong invocou nesta quinta-feira (24) poderes de emergência para permitir que médicos e enfermeiros da China possa trabalhar na cidade, no momento em que enfrenta um intenso surto de covid-19.



"O regulamento fornecerá a estrutura legal para o GCP (Governo Central do Povo) fornecer o apoio emergencial necessário a Hong Kong de maneira eficaz e expedita", disse o governo local em comunicado.



A cidade densamente povoada está enfrentando sua pior onda de covid-19, com milhares de casos por dia sobrecarregando hospitais.



As autoridades locais adotaram uma estratégia de zero covid, semelhante à da China, que permitiu manter a pandemia sob controlo durante dois anos.



Mas a chegada da variante contagiosa ômicron penetrou nas defesas e gerou uma onda de casos que levou as autoridades a pedir ajuda à China.



"Hong Kong está enfrentando uma situação epidemiológica séria e em rápida deterioração", disse o governo no comunicado, anunciando os poderes de emergência.



Atualmente, os médicos da China não estão autorizados a praticar em Hong Kong sem cumprir os regulamentos locais.



Os poderes de emergência "isentam certas pessoas ou projetos dos requisitos relevantes (...) para aumentar a capacidade de controlo epidemiológico de Hong Kong" no tratamento "da quinta onda (de covid-19) por um curto período", acrescenta o comunicado.