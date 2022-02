Conselho de Segurança votará uma condenação da Rússia

Os Estados Unidos e a Albânia apresentarão um projeto de resolução ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, buscando condenar a Rússia por suas recentes ações na Ucrânia, disseram fontes diplomáticas nesta quarta-feira (23).



O texto "está quase pronto", disse à AFP um diplomata europeu que pediu para não ser identificado. "Espero que possamos agir nas próximas horas ou dias", acrescentou.



O Conselho de Segurança se reunirá nesta quarta-feira para sua segunda reunião de emergência sobre a Ucrânia em três dias.



Outro diplomata, que também pediu anonimato, disse que devemos aproveitar o "momento" na ONU, na qual a grande maioria dos países condenou as ações da Rússia em uma reunião da Assembleia Geral.



O projeto de resolução, ao qual a AFP teve acesso, veria o Conselho de Segurança condenar oficialmente a decisão da Rússia de reconhecer a independência de duas regiões separatistas na Ucrânia.



Também reafirmaria o "compromisso do Conselho com a soberania (e) independência da Ucrânia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas".



A resolução irá primeiro ao Conselho de 15 membros, onde certamente será rejeitada devido ao poder de veto da Rússia.



Se for vetada, poderá ser apresentada à Assembleia Geral da ONU, onde nenhum país tem direito a veto, mas as resoluções não são vinculantes.



"O objetivo é ter a maioria mais ampla possível", disse um diplomata europeu.



A estratégia já foi utilizada em 2014 após a anexação da Crimeia pela Rússia. Entre os 15 membros do Conselho de Segurança, Moscou vetou a resolução e a China se absteve.



Na Assembleia Geral, o projeto recebeu 100 votos dos 193 membros que existem, enquanto 11 votaram contra, 58 se abstiveram e os demais não participaram da votação.



Segundo o diplomata europeu, a diferença desta vez é uma "questão de magnitude", devido ao "maior risco de conflito, uma guerra maior".



"O pior cenário é o de uma espécie de operação militar da Segunda Guerra Mundial que, é claro, geraria muitas baixas civis", explicou.