Caminhoneiros iniciam caravana contra medidas anticovid nos EUA

Dezenas de caminhoneiros e apoiadores iniciaram nesta quarta-feira (23) na Califórnia uma caravana que planeja cruzar os Estados Unidos em protesto contra as medidas restritivas de combate à pandemia.



Gritando palavras de ordem contra as medidas sanitárias, os caminhoneiros iniciaram a mobilização em Adelanto, no sul da Califórnia.



Eles devem percorrer mais de 4.000 quilômetros até chegar a Washington em 5 de março.



"É hora de reabrir o país", disseram em um comunicado os organizadores da "Caravana do Povo", inspirada pelo movimento que recentemente paralisou a capital do Canadá.



No início da tarde, a caravana chegou à cidade de Barstow, a cerca de 60 quilômetros de distância, onde alguns moradores agitaram bandeiras americanas e aplaudiram os motoristas, que buzinavam ao passar.



"A base dos Estados Unidos é a liberdade", afirmou Leslie, uma simpatizante que saudou a caravana de uma ponte.



Ao lado dela, uma faixa pedia "Prendam [Anthony] Fauci", o principal assessor médico da Casa Branca em matéria de covid-19.



Embora os organizadores tenham alegado se tratar de um movimento apartidário, os slogans pró-Donald Trump predominavam.



Da mesma forma, as centenas de pessoas que se reuniram no estacionamento do estádio Adelanto pela manhã carregavam faixas questionando a vitória do presidente democrata Joe Biden, citando teorias da conspiração sobre a origem do coronavírus e chamando a resposta do governo federal de "ataque à liberdade".



"Tranque-os na cadeia!", gritou a multidão durante um dos discursos, referindo-se às autoridades de saúde que implementaram as medidas para conter a propagação do vírus, como a vacinação, o uso de máscaras e o distanciamento social.



- "As vacinas falharam" -



Paul Alexander, assessor do serviço de saúde durante a gestão do ex-presidente Donald Trump, um defensor da imunidade de rebanho para enfrentar o vírus, afirmou que "as vacinas falharam", apesar da eficiência e segurança do uso de vacinas ter sido cientificamente comprovado.



O coronavírus já matou quase um milhão de pessoas nos EUA, onde as vacinas são gratuitas e amplamente disponíveis. Mas alguns setores da direita as rejeitam, alimentando teorias da conspiração e a desconfiança de seus seguidores.



Além dessa caravana, que prometeu chegar aos arredores de Washington, e não ao centro de poder do país, o portal "Great American Patriot Project" anunciou vários itinerários que partirão na primeira semana de março com o mesmo destino.



Os organizadores, que arrecadaram quase meio milhão de dólares para financiar a mobilização, instaram os manifestantes a agirem "pacificamente".



As autoridades, no entanto, anunciaram medidas para reforçar a segurança na capital, com a lembrança ainda viva do ocorrido em 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do ex-presidente Donald Trump invadiram o Capitólio para tentar impedir a certificação da eleição do democrata.



O Pentágono aprovou o envio de 700 guardas nacionais desarmados e as forças de segurança locais solicitaram reforços, disse John Kirby, secretário de comunicações do Pentágono, em comunicado.



- "Voltamos ao normal" -



Apoiador de Donald Trump, Shane Class chegou nesta quarta-feira de Idaho, a 1.300 km de distância, para participar da caravana, e disse que espera chegar a Washington com sua esposa e protestar "pacificamente".



"Acho que estamos todos aqui por um motivo diferente, mas tudo se resume à mesma coisa: liberdade", disse Class, de 48 anos, que escreveu "Legalizem a liberdade" em seu carro.



Usando um boné de Trump e carregando malas com a bandeira americana, Class disse que "é hora de nosso governo começar a entender que as pessoas querem essa liberdade na Constituição de volta".



"Vamos voltar ao normal", disse Bryan Brase, um dos caminhoneiros à frente da caravana.



"Estamos protestando contra os estados de emergência que foram decretados e esperamos acabar com todos os decretos de máscaras e vacinação para funcionários federais e profissionais de saúde", acrescentou.



"Para mim é por causa do decreto da vacina, mas é maior do que isso", disse uma enfermeira de Los Angeles que não quis ser identificada.



"Não posso trabalhar no meu centro de saúde sem apresentar uma exceção religiosa [para não ser vacinada]", disse a jovem que viajou duas horas para Adelanto com o marido.



"Estou aqui com a intenção de protestar pacificamente, mas entendo que onde quer que as pessoas se levantem, haverá uma resposta do governo. E esta pode ser nossa última chance de protestar", acrescentou a enfermeira, que exibia em seu carro bandeiras dos EUA e do Canadá.