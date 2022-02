O Conselho de Segurança das Nações Unidas celebrará sua segunda sessão de emergência em três dias por causa da crise entre Ucrânia e Rússia, "em razão da evolução militar" no terreno, informaram fontes diplomáticas.



A reunião, que foi solicitada por Kiev mais cedo nesta quarta-feira (23) e apoiada pelos membros ocidentais do Conselho, ocorrerá às 21h30 locais (23h30 de Brasília), informaram as fontes.