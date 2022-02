O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse nesta quarta-feira (23) que tentou, sem sucesso, conversar com seu par russo, Vladimir Putin, enquanto a crise entre os dois países entra em sua fase mais perigosa.



"Comecei uma conversa por telefone com o presidente da Federação Russa. Resultado: silêncio", afirmou Zelensky em mensagem à noite, na qual garante que a Rússia tem "quase 200 mil soldados posicionados em milhares de veículos de combate" na fronteira com a Ucrânia.