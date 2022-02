Tensão na Ucrânia derruba Wall Street

Wall Street concluiu o pregão agitado desta quarta-feira em forte queda, puxada pelo aumento da tensão na Ucrânia.



O Dow Jones perdeu 1,38%, a 33.131,76 pontos, no quinto dia consecutivo de baixa. O Nasdaq caiu 2,57%, a 13.037,49 unidades, e o S&P; 500 confirmou sua correção de mais de 10% desde o seu pico, em janeiro, recuando 1,84%, para 4.225,50 pontos.



"O S&P; 500 se aventurava mais longe no terreno da correção pela primeira vez desde meados de 2020, enquanto os mercados permaneciam preocupados com os acontecimentos na Ucrânia", resumiram analistas da Schwab.



