Elizabeth II mantém audiência telefônica com premier apesar de Covid

A rainha Elizabeth II manteve nesta quarta-feira sua audiência telefônica semanal com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, apesar de estar com Covid-19. Os sintomas da monarca são leves, informou o Palácio de Buckingham.



"Sua Majestade falou com o primeiro-ministro nesta tarde", disse um porta-voz do palácio, depois que a monarca, 95 anos, cancelou seus compromissos virtuais ontem. A rainha e o primeiro-ministro realizaram audiências semanais por telefone durante grande parte da pandemia.



Elizabeth II testou positivo para Covid no domingo. Ela apresenta sintomas leves, comparáveis a um resfriado, indicou o Palácio de Buckingham. Segundo a imprensa britânica, a rainha, que completará 96 anos em abril, tomou três doses de vacina contra a Covid.