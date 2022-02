Parlamento da Ucrânia aprova estado de emergência nacional

O Parlamento ucraniano aprovou nesta quarta-feira (23) por ampla maioria a declaração do estado de emergência nacional, diante da ameaça de uma invasão russa.



A medida, proposta pelo presidente Volodimir Zelenski, foi votada horas depois de a Rússia iniciar a evacuação de seu pessoal diplomático em Kiev e de os Estados Unidos alertarem para o risco de uma ofensiva geral da Rússia contra a ex-república soviética.



"A situação é difícil, mas permanece sob nosso controle", assegurou antes de votar o secretário ucraniano de Segurança e Defesa, Oleksiy Danilov.



O estado de emergência permitirá às autoridades regionais reforçarem as medidas de segurança, impondo por exemplo controles de identidade mais estritos.



Vigorará em todo o território, com exceção das regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste, reconhecidas na segunda-feira como repúblicas independentes pelo presidente russo, Vladimir Putin.



As potências ocidentais avaliam que a Rússia, que concentrou 150.000 militares em sua fronteira com a Ucrânia, poderia lançar uma ofensiva militar contra todo o país.