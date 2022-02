Autoridades investigam morte de modelo e apresentadora no México

Uma modelo e apresentadora de TV mexicana foi encontrada morta na Cidade do México, informaram autoridades, que investigam o crime como feminicídio. A imprensa questionou nesta quarta-feira (23) se o caso estaria relacionado ao seu trabalho como comunicadora.



Identificada como Michell Pérez Tadeo e conhecida nas redes sociais como Michell Simon, ela tinha 29 anos, era natural do estado de Veracruz (leste) e trabalhava também como atriz, segundo seus perfis no Instagram e no TikTok.



O corpo foi encontrado em uma área rural ao sul da Cidade do México, por trabalhadores que apagavam um incêndio perto de uma passagem de veículos, informou a promotoria da capital.



O México enfrenta uma escalada da violência contra jornalistas em 2022, que soma cinco mortes em menos de dois meses, em comparação com sete repórteres mortos em 2021.



Cerca de 150 jornalistas foram mortos no México desde 2000, segundo dados da ONG Repórteres sem Fronteiras. Mais de 90% desses homicídios permanecem impunes, apontam organizações que defendem a liberdade de expressão.