Bolsas europeias perdem impulso por tensão entre Rússia e Ucrânia e fecham em leve baixa

Os principais mercados europeus perderam o impulso inicial nesta quarta-feira (23) diante dos novos indícios de tensão no conflito entre Rússia e Ucrânia, fechando em estabilidade ou com leves baixas.



O FTSE 100 de Londres foi o único que fechou com alta marginal, de 0,05%.



Ao contrário, o Dax 40 de Frankfurt registrou queda de 0,4%, enquanto o CAC 40 de Paris teve uma leve perda de 0,1%.



O FTSE Mib de Milão recuou 0,3% e o IBEX 35 de Madri fechou em baixa de 0,6%.



As bolsas começaram o dia em alta, depois que os países ocidentais impuseram sanções à Rússia menos severas do que se temia.



Mas a situação mudou depois que a Ucrânia anunciou a mobilização de seus reservistas diante do risco de uma invasão russa, que prometeu, por sua vez, uma resposta contundente às sanções ocidentais.



