Uma invasão russa da Ucrânia pode gerar uma "nova crise de refugiados" com até cinco milhões de pessoas deslocadas, alertou a embaixadora dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU em Nova York.



"Se a Rússia continuar nesse caminho, pode - de acordo com nossas estimativas - criar uma nova crise de refugiados, uma das maiores do mundo hoje", disse a embaixadora Linda Thomas-Greenfield.