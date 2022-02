OMS expande acesso à tecnologia de vacina de RNAm para cinco países

A OMS expandiu nesta quarta-feira (23) o acesso à tecnologia baseada em RNA mensageiro para fabricar vacinas em Bangladesh, Indonésia, Paquistão, Sérvia e Vietnã para aumentar os centros de produção de imunizantes contra a covid-19.



A candidatura destes países "foi analisada por um grupo de especialistas e eles provaram que têm capacidade para absorver a tecnologia e, com a ajuda de uma formação orientada, passar para a fase de produção com relativa rapidez", sublinha um comunicado de imprensa da Organização Mundial da Saúde.



O anúncio faz parte da estratégia da organização da ONU de multiplicar os locais de produção das vacinas de RNAm - que se mostraram entre as mais eficazes no combate ao coronavírus - e, assim, combater com a maior eficácia possível a desigualdade vacinal.



Esses novos países parceiros se beneficiarão da transferência de tecnologia do centro criado pela OMS na África do Sul.



Na semana passada, a organização da ONU já havia designado seis países africanos para hospedar sua própria produção de vacinas de mRNA.



África do Sul, Egito, Quênia, Nigéria, Senegal e Tunísia foram escolhidos pela OMS para permitir que o continente africano, que mais tem sofrido com o acesso às vacinas anticovid, fabrique suas próprias vacinas para combater a pandemia de coronavírus, mas também outras doenças.



O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatizou em uma apresentação nesta quarta-feira como o rápido desenvolvimento de vacinas contra a covid tornou possível combater a pandemia de forma mais eficaz.



Mas lembrou também que nem todos se beneficiaram com isso: se os países ricos recomendam três doses, os países pobres têm dificuldade em vacinar, inclusive os profissionais da saúde.



"A desigualdade está muito relacionada ao fato de que, globalmente, a produção de vacinas está concentrada principalmente em um punhado de países ricos", disse Tedros.



E para ele "uma das lições mais óbvias a serem aprendidas com a pandemia de covid-19 é que a produção local de vacinas deve ser aumentada, principalmente em países de baixa e média renda".



Até agora, apenas a Pfizer-Biontech e a Moderna desenvolveram vacinas de RNAm.



O centro sul-africano já está produzindo vacinas de RNAm em laboratório, mas ainda precisa passar por testes clínicos e aprovações, a menos que a Pfizer-Biontech e a Moderna concordem em compartilhar seus conhecimentos para acelerar o processo.



Quase 62% da população mundial recebeu pelo menos uma injeção da vacina anticovid, todos os tipos combinados. No entanto, apenas 11,3% dos africanos foram totalmente vacinados no início de fevereiro.