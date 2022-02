Suspeito de sequestro em Amsterdã exigiu EUR 200 milhões em criptomoeda

O suspeito do sequestro em uma Apple Store de Amsterdã na terça-feira (22) é um homem de 27 anos que exigia 200 milhões de euros em criptomoeda.



Depois de manter um refém sob a mira de uma arma por várias horas na noite de terça-feira e ameaçar se explodir, o suspeito foi contido e levado ao hospital com "ferimentos graves", onde permanece sob custódia, informou a polícia em comunicado nesta quarta-feira(23).



"Todas as opções estão sendo consideradas" quanto ao motivo da tomada dos reféns, disse a polícia, que também descobriu que o homem carregava explosivos, que não detonaram.



Atualmente, os investigadores não têm motivos para acreditar que há mais de um suspeito, disse a polícia.



Seu endereço foi encontrado, além de uma casa que ele visitava regularmente.



O sequestro na praça Leidseplein, um local movimentado no centro de Amsterdã, onde há inúmeros bares e cafés, durou quase cinco horas.



"Exatamente quando a cidade estava prestes a reabrir e retomar a vida normal, a violência surge novamente no coração... de Amsterdã", disse o vice-prefeito Rutger Groot Wassink em entrevista coletiva na terça-feira.



A polícia de Amsterdã recebeu a informação sobre um atirador por volta das 17h30 (13h30 no horário de Brasília) de terça-feira.



Os primeiros agentes enviados ao local foram alvejados com uma arma automática, disse o chefe de polícia.



Logo ficou claro que o suspeito, um homem de Amsterdã, também tinha uma arma e imagens sugeriam que ele poderia estar usando um colete explosivo.



O homem de 27 anos exigia EUR 200 milhões (US$ 225 milhões) em criptomoeda e um passe de salvo-conduto, de acordo com a polícia.



A praça onde fica a loja foi rapidamente isolada, enquanto cafés e teatros foram fechados.



- "Herói" -



"A ação controlada e decisiva da polícia merece apenas elogios", disse no Twitter o ministro da Justiça e Segurança, Dilan Yesilgöz - Zegerius. "Evitou o pior", acrescentou.



"Acho que o refém desempenhou um papel de herói", disse o chefe de polícia de Amsterdã, Frank Paauw.



"Em frações de segundo" ela pôs fim à situação, quando sua chegada fez o atacante sair e ele pôde ser detido.



Depois de prender o suspeito, a polícia usou um robô para examiná-lo e explicou que inicialmente não havia encontrado nenhum explosivo.



A Apple Store de Amsterdã ficará fechada nesta quarta e quinta-feira.



