Ucrânia pede 'garantias de segurança' imediatas a países ocidentais e Moscou

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quarta-feira (23) garantias de segurança aos países ocidentais e à Rússia.



"A Ucrânia precisa de garantias de segurança claras e concretas, imediatamente", tanto dos países ocidentais quanto da Rússia, disse Zelensky, em entrevista coletiva.



"Acredito que a Rússia deva estar entre os países a nos darem essas garantias", insistiu, recordando que propôs em várias ocasiões uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin para buscar soluções à crise.



O presidente ucraniano agradeceu aos colegas da Polônia e da Lituânia, ao seu lado, pelo apoio e fornecimento de armas e equipamentos militares.



"Estamos unidos na convicção de que o futuro da segurança europeia se decide neste momento em nossa casa, na Ucrânia", disse Zelensky.



Os países ocidentais acreditam que a Rússia, que mobilizou 150.000 soldados na fronteira com a Ucrânia, pode iniciar uma invasão em larga escala do país vizinho.



Na segunda-feira, a Rússia reconheceu a independência de duas regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, as 'repúblicas' de Donetsk e Lugansk, e preparou o caminho legal para enviar tropas a esta área, embora a decisão não tenha sido tomada até o momento.