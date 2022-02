Suspeito de tomada de reféns em Amsterdã é internado 'gravemente ferido'

O suspeito da tomada de reféns em uma loja da Apple em uma das principais praças de Amsterdã - um homem de 27 anos originário da cidade - foi levado "gravemente ferido" para o hospital, informaram autoridades locais.



Um refém e quatro pessoas que haviam se escondido em um armário - sem o conhecimento do suspeito - estão seguros e parecem passar bem, confirmaram autoridades municipais, em entrevista coletiva na noite de terça-feira (22).



Os primeiros policiais enviados para o local foram atacados com disparos de armas automáticas, relatou o chefe de polícia, acrescentando que as imagens sugeriam que o suspeito poderia estar usando um colete com explosivos.



Muitas pessoas conseguiram sair do prédio, mas o homem fez uma pessoa diretamente como refém. Segundo a imprensa local, a vítima era um cliente britânico, de 44 anos.



O suspeito exigiu EUR 200 milhões em criptomoedas em troca da liberação do prédio, ameaçando cometer suicídio.



A praça ao redor da loja, cafés e teatros foram rapidamente fechados. As pessoas presentes na praça no momento do início da tomada de reféns foram convidadas a se proteger nos cafés, segundo as ordens da polícia, e os jornalistas foram mantidos a distância.



O refém pediu água por volta das 22h30 (18h30 em Brasília), com o consentimento da polícia. Saiu do prédio e fugiu. Foi rapidamente seguido pelo sequestrador, atropelado por um veículo policial.



No chão, o suspeito foi examinado por um robô, e descobriu-se que "não carregava explosivos", informou a polícia no Twitter.



Depois, foi levado para o hospital, gravemente ferido. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



As investigações sobre o caso estão em andamento.



