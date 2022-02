Desilusão com processo de paz no Sudão do Sul

Quando a família de Tunda Henry fugiu da guerra civil há cinco anos, a ideia era retornar rapidamente para o Sudão do Sul. Mas agora, com a estagnação do acordo de paz e a persistência da violência, ele teme que sua família jamais consiga voltar ao país.



Na terça-feira (22), o Sudão do Sul celebrou o segundo aniversário da formação de um governo de união nacional, que reúne o presidente Salva Kiir e o ex-líder rebelde Riek Machar, como parte do acordo assinado em 2018.



Desde então, o país passou por várias crises, lutando contra a fome, as catástrofes climáticas, as violências étnicas, além das rivalidades políticas.



Algumas cláusulas do acordo de paz não foram aplicadas, o que provoca a desilusão de muitos cidadãos, como Tunda Henry.



"Estou infeliz", afirma o pai de cinco filhos, único de sua família que não fugiu para Uganda.



Em Juba, onde mora, Henry, de 40 anos, vive com medo e não se arrisca a visitar seu povoado.



"Pessoas atiram nas estradas", conta, em referência a sua região, onde grupos rebeldes da Frente Nacional de Salvação (NAS) - que não assinou o acordo de paz - permanecem ativos.



Durante o período, as disputas políticas enfraqueceram os avanços alcançados com o acordo de paz.



Por exemplo, Machar e Kiir não conseguem um acordo sobre a criação de um exército unificado que reúna sob comando único suas respectivas forças.



A menos de um ano das eleições, o Sudão do Sul, independente apenas desde 2011, corre o risco de voltar à guerra, como alertou a ONU.



Entre 2013 e 2018, cinco anos de guerra civil deixaram 400.000 mortos e forçaram milhões a abandonar suas casas.



Para sobreviver, Henry tem dois empregos: professor - ganha 35.000 libras sul-sudanesas (80 dólares) por mês, mais da metade destinado ao aluguel - e mototáxi.



- "Cansaço dos doadores" -



Apesar das reservas de petróleo, a economia do Sudão do Sul sofre com a corrupção da elite política. Em setembro passado, a ONU acusou as autoridades do país de roubarem milhões de dólares do Estado.



O país é um dos mais corruptos no índice da ONG Transparência Internacional e depende, em grande medida, da ajuda internacional. O governo dos Estados Unidos afirmou que 75% da população sul-sudanesa precisava de ajuda humanitária em 2021.



Além disso, 80% dos 11 milhões de sul-sudaneses vivem na "pobreza absoluta", de acordo com dados do Banco Mundial de 2018, e dois terços sofrem fome.



Os doadores internacionais, que fornecem centenas de milhões de dólares em ajuda de emergência a cada ano, recusaram-se a pagar os custos decorrentes do acordo de paz, o que irritou o governo do Sudão do Sul.



Os observadores internacionais estão frustrados com a falta de vontade política dos governantes do país para implementar o acordo.



"Há um cansaço dos doadores", disse o embaixador da União Europeia no Sudão do Sul, Christian Bader, à AFP.



"Alguns (...) observaram que o dinheiro enviado nunca deu os resultados esperados", comentou.



Agora, são reduzidas as esperanças de que este governo, diante de conflitos internos, consiga fazer avanços significativos antes das eleições marcadas para o próximo ano.



As autoridades "devem garantir uma Constituição, um Exército unificado, um sistema judicial e um processo eleitoral", afirma Boboya James, analista do Instituto de Política Social e Pesquisa (ISPR), com sede em Juba.