As Forças Armadas ucranianas anunciaram um plano de mobilização de reservistas a partir desta quarta-feira, em um momento de escalada militar com a Rússia.



A mobilização envolve os reservistas de 18 a 60 anos por um prazo máximo de um ano, afirmou o exército ucraniano.



Ao mesmo tempo, o ministério ucraniano das Relações Exteriores pediu a seus cidadãos que deixem a Rússia rapidamente, diante do risco de ofensiva militar por parte de Moscou.



"O ministério recomenda aos cidadãos ucranianos que não viajem para a Rússia e aos que já estão na Rússia que saiam imediatamente do território", afirma um comunicado.