Rússia está pronta para buscar "soluções diplomáticas" na crise ucraniana, diz Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quarta-feira (23) que está disposto a buscar "soluções diplomáticas" para a atual crise com a Ucrânia e o Ocidente, mas insistiu que os interesses e a segurança de seu país não são negociáveis.



"Nosso país está sempre aberto a um diálogo direto e honesto para encontrar soluções diplomáticas aos problemas mais complexos. Porém, os interesses e a segurança de nossos cidadãos não são negociáveis para nós", declarou Putin em um discurso exibido na televisão por ocasião do Dia do Defensor da Pátria.



Putin afirmou em seguida que a Câmara Alta do Parlamento, o Conselho Federal, aprovou por unanimidade o envio de "forças de paz" russas a duas regiões separatistas ucranianas que Moscou agora reconhece como independentes.



Na mensagem, Putin destaco ter certeza de que os militares russos defenderão os interesses nacionais do país.



"Continuaremos desenvolvendo sistemas avançados de defesa, incluindo do tipo hipersônico e baseados em novos princípios físicos, e expandiremos o uso de tecnologias digitais avançadas e inteligência artificial", acrescentou.



"Estas são realmente as armas do futuro, que aumentam significativamente o potencial de combate de nossas Forças Armadas", acrescentou.



Governos ocidentais advertiram nas últimas semanas que Putin prepara uma invasão da Ucrânia.



Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas sanções contra a Rússia por "iniciar" uma invasão à Ucrânia, mas também disse que há tempo para evitar uma guerra.