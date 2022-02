Categorías do Oscar serão pré-gravadas para dinamizar cerimônia

A cerimônia de entrega do Oscar, no próximo mês, contará com mensagens pré-gravadas dos vencedores em oito categorias, numa tentativa de deixar a cerimônia mais dinâmica, informaram os organizadores nesta terça-feira.



A decisão foi tomada "para priorizar os telespectadores" e dará mais tempo para as apresentações musicais, quadros de comédia e homenagens, explicou o presidente da Academia, David Rubin, em e-mail dirigido a membros e indicados.



Os índices de audiência da maior premiação de Hollywood caíram drasticamente nos últimos anos. A edição de 2021 foi assistida por 10 milhões de pessoas, uma queda de 56% em relação ao ano anterior, que já havia registrado a pior audiência da cerimônia.



Oito prêmios "serão apresentados inicialmente no teatro Dolby uma hora antes do início da transmissão ao vivo", e os destaques editados serão "encaixados perfeitamente no programa", diz o e-mail, ao qual a AFP teve acesso. "Cada cineasta e artista de cada categoria continuará tendo o 'momento Oscar' de celebração merecido no palco do Dolby".



"Para o público de casa, o fluxo do espetáculo não muda, embora ele vá se tornar mais dinâmico com esse novo ritmo", assinalou Rubin.



Um membro da Academia, que pediu para não ter o nome divulgado, disse à AFP que "decisões difíceis e mudanças difíceis de aceitar são necessárias e têm que ser executadas", acrescentando que os membros "compreendem a comunicação" de Rubin. "Considerando o declínio recente da audiência televisiva, o espetáculo tem que evoluir com foco no futuro da cerimônia, bem como da Academia."



