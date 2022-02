Número de mortos por temporal em Petrópolis sobe para 186

O número de mortos nas enchentes e deslizamentos de terra provocados por chuvas torrenciais na cidade serrana de Petrópolis aumentou para 186 - informaram as autoridades nesta terça-feira (22), uma semana após o temporal.



Até agora, a tempestade de 15 de fevereiro cobrou a vida de "113 mulheres e 73 homens. Do total, 33 são menores", informou a Polícia Civil, anunciando a tragédia mais mortal da história desta cidade do estado do Rio de Janeiro.



Uma semana após o temporal, as autoridades tentam restabelecer a normalidade, enquanto continuavam resgatando corpos debaixo da lama e dos escombros nas áreas mais afetadas. Mais de 800 pessoas continuam recebendo atendimento em abrigos de emergência.



A Defesa Civil informou que 69 pessoas permanecem desaparecidas, um número que diminui à medida que os os corpos recuperados são identificados e que as famílias reencontram parentes sãos e salvos.



A chuva voltou a cair com força nesta terça na região serrana e deixou várias ruas alagadas. As autoridades ativaram as sirenes de alerta para o risco de novos deslizamentos de terra.



Para esta quarta-feira, as autoridades preveem "chuva moderada durante a tarde e a noite".



Há uma semana, a chuva inundou as ruas e destruiu árvores, carros e ônibus e provocou deslizamentos de terra nos bairros nas encostas das montanhas que cercam a cidade, localizada cerca de 60 quilômetros ao norte da cidade do Rio de Janeiro.



Em poucas horas caiu um volume de água maior que o esperado para todo mês de fevereiro.



Com 300.000 habitantes, Petrópolis é um pitoresco destino turístico que foi capital de verão do império brasileiro no século XIX.



O número de mortos na atual tragédia supera a de outra catástrofe provocada por intensas chuvas na cidade e que deixou 171 mortos em fevereiro de 1988, de acordo com os registros da prefeitura.



Nos últimos três meses, ao menos 230 pessoas morreram no Brasil pelas chuvas, principalmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Segundo muitos cientistas, estes fenômenos meteorológicos serão cada vez mais recorrentes, devido à mudança climática.