Washington pede que Ottawa renuncie ao imposto sobre o setor digital

Washington pediu nesta terça-feira (22) que o Canadá renuncie de seu plano de tributar grandes empresas do setor digital, citando suas "sérias preocupações", e instou o vizinho a implementar rapidamente o acordo da OCDE.



"Os Estados Unidos instam o Canadá a abandonar qualquer projeto de medidas unilaterais", indicaram os serviços da Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR) em um comunicado.



Por outro lado, Washington convidou Ottawa a "engajar-se construtivamente na rápida implementação (...) do acordo de 8 de outubro e na negociação de uma convenção multilateral".



No início de outubro, 136 países, incluindo Canadá e Estados Unidos, chegaram a um entendimento sobre um acordo tributário dentro da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).



Este acordo prevê a tributação, em cada país membro, de uma parte mínima da receita obtida pelos gigantes norte-americanos no setor digital, bem como uma alíquota mínima global para evitar a otimização tributária.



O texto deve agora ser adotado dentro da legislação de cada um dos países signatários.



Washington também afirmou ter "sérias preocupações" com as empresas americanas se um imposto como esse fosse imposto unilateralmente pelo Canadá.



Nesse caso, a USTR "examinaria todas as opções", especialmente impondo novas tarifas alfandegárias, como fizeram outros países, especificou a organização em suas conclusões transmitidas ao governo canadense.



A USTR destacou no documento que o Canadá considera cobrar um imposto de 3% sobre a renda de determinados serviços digitais que afetaria "empresas com receita bruta de pelo menos 850 milhões de dólares".



Esse imposto não seria implementado antes de 2024, mas seria retroativo a 1º de janeiro de 2022.



"O governo canadense estima que esse movimento unilateral geraria US$ 2,7 bilhões em receita ao longo de cinco anos".