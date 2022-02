Morre o vocalista da banda de rock britânica Procol Harum

Gary Brooker, vocalista da banda britânica de rock psicodélico Procol Harum, famoso por "A Whiter Shade of Pale", morreu aos 76 anos, anunciou o site oficial do grupo nesta terça-feira (22).



"Com grande pesar temos que anunciar o falecimento, em 19 de fevereiro de 2022, de Gary Brooker (...), cantor, pianista e compositor de Procol Harum, e uma luz radiante e insubstituível na indústria da música", disse o comunicado do site.



"Com 76 anos, estava em tratamento por um câncer, mas morreu tranquilamente em sua casa", disse a mesma fonte.



Gary Brooker, nascido em 29 de maio de 1945 no leste de Londres, aprendeu a tocar piano, guitarra e corneta desde muito jovem graças ao seu pai, que era músico profissional.



Além de sua participação no Procol Harum, este fã do blues colaborou com Eric Clapton, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison.