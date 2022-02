O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, condenou a "última invasão" do território ucraniano por parte da Rússia nesta terça-feira (22) e assinalou que Washington está trabalhando com seus aliados para evitar uma escalada ainda maior.



Falando no Pentágono como o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, Austin assinalou que os Estados Unidos vão continuar trabalhando de forma estreita com Kiev e seus aliados "na tentativa de evitar mais conflitos".



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, "ainda pode evitar a escolha de um guerra total e trágica", acrescentou Austin.