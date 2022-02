UE aprova pacote de sanções contra a Rússia

Os 27 Estados-membros da União Europeia aprovaram nesta terça-feira (22) por unanimidade um "pacote de sanções" contra a Rússia após sua decisão de reconhecer os territórios separatistas do leste da Ucrânia.



"Acordamos por unanimidade um primeiro pacote de sanções", anunciou o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, após a reunião de 27 ministros das Relações Exteriores em Paris.



Essas sanções "prejudicarão muito a Rússia", acrescentou o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.



Entre as sanções estão o congelamento de ativos e a proibição de vistos contra os 351 deputados russos que aprovaram o reconhecimento da independência dos territórios separatistas.



"As sanções também serão direcionadas a 27 pessoas e entidades que contribuem para prejudicar ou ameaçar a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia", disse Borrell.



São "atores do setor da defesa que desempenham um papel na invasão" da Ucrânia, ou que "lançaram uma campanha de desinformação contra a Ucrânia", assim como "bancos que financiam funcionários russos e outras operações nesses territórios".



Além disso, a UE se propõe a apontar suas sanções contra "as relações econômicas entre as duas regiões e a União Europeia" e contra "a capacidade do Estado russo e seu governo de acessar nosso mercado financeiro e os mercados de capitais europeus para refinanciar sua dívida", acrescentou Borrell.



"Esta firmeza sempre deixa a porta aberta para a diplomacia", afirmou Le Drian, destacando que "todos os esforços diplomáticos (...) encontraram um muro" nas últimas semanas.



Le Drian anunciou também o cancelamento da reunião que estava prevista para sexta-feira em Paris com seu homólogo russo Serguéi Lavrov.