Alemanha disposta a enviar mais soldados para Lituânia

A Alemanha está "disposta" a mobilizar mais efetivos militares na Lituânia no contexto da crise em torno da Ucrânia, indicou nesta terça-feira (22) a ministra da Defesa federal, Christine Lambrecht, em uma visita ao país báltico.



"A Otan reforçou nossas medidas comuns de resposta a esta crise no marco da NRF (Força de Resposta da Otan) e a Alemanha também está disposta a contribuir com forças terrestres, marítimas e aéreas, neste contexto", afirmou Lambrecht na base militar lituana de Rukla, que abriga um contingente multinacional da Otan sob comando alemão.



"Esperamos que haja uma solução diplomática para a crise com a Rússia. Mas isso requer uma dissuasão militar que seja credível", acrescentou a ministra.



"A Rússia atua como um agressor e não sabemos até que ponto levará sua agressão", destacou em referência ao reconhecimento por parte de Moscou das regiões ucranianas separatistas pró-russas.



A Alemanha decidiu recentemente ampliar seu contingente de 550 para cerca de 900 soldados, por causa das tensões com a Rússia.