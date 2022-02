Explosão em mina artesanal de Burkina Faso deixa mais de 60 mortos

A explosão de um depósito de dinamite em uma mina de ouro artesanal no sudoeste de Burkina Faso deixou 63 mortos até o momento - de acordo com novo balanço divulgado pelo procurador regional, Sheick Alpha Compaoré, nesta terça-feira (22).



"Até agora são 63 mortos e cerca de 40 feridos", disse Compaoré, enquanto uma fonte médica mencionou 70 feridos.



"Esperamos que a pessoa detida possa nos dar detalhes sobre as circunstâncias e as causas da explosão", completou o procurador.



A deflagração se deu em um local onde o ouro é buscado de forma tradicional, e às vezes clandestina, onde há produtos perigosos e até proibidos, como cianeto e dinamite.



O local foi fechado até novo aviso.



As autoridades são incapazes de controlar esses garimpos, onde muitas vezes ocorrem deslizamentos de terra que deixam várias vítimas.



Burkina Faso produz cerca de 70 toneladas de ouro por ano, o principal produto de exportação do país, à frente do algodão. O setor proporciona 15 mil empregos diretos e 50 mil indiretos.



Já o garimpo de ouro artesanal emprega 1,5 milhão de pessoas e gera uma produção anual adicional de cerca de 10 toneladas neste país africano, segundo dados do governo.