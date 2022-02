Alemanha suspende autorização para gasoduto Nord Stream 2 por crise ucraniana

O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou nesta terça-feira (22) a suspensão da autorização para o controverso gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha, depois que Moscou reconheceu a independência de duas repúblicas separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia.



"Parece técnico, mas é necessário um passo administrativo e, então, não pode existir certificação do gasoduto e, sem certificação, o Nord Stream 2 não pode começar a operar", afirmou Sholz.



"Não podemos aceitar o reconhecimento (das regiões pró-Rússia) e por isto é tão importante reagir agora e rápido", disse.



O Nord Stream 2, concluído em novembro mas não entrou em operação, é um projeto que provocou dúvidas econômicas e geopolíticas desde o início.



O início da operação dependia de uma certificação da agência reguladora alemã de energia, que estava analisando o possível desrespeito a dispositivos da legislação alemã e europeia.



Mas agora o governo alemão decidiu dar um passo à frente com a suspensão, consequência dos últimos eventos na fronteira entre Rússia e Ucrânia.



O Nord Stream 2 mede 1.230 quilômetros sob o Mar Báltico e tem capacidade de 55 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. Segue o mesmo percurso que o Nord Stream 1, que funciona desde 2012.



O gasoduto evita o território ucraniano e aumentará o abastecimento de gás russo à Europa, no momento em que a produção própria registra queda.



O chanceler alemão advertiu para "outras sanções" em caso de agravamento da situação na fronteira ucraniana. Também disse que confia na aprovação de medidas punitivas "fortes" contra a Rússia por parte da União Europeia.



Apesar das declarações, Scholz pediu mais oportunidades à diplomacia para evitar uma "catástrofe".



"É o objetivo de todos os nossos esforços diplomáticos", disse.