Rainha Elizabeth II, com covid, suspende compromissos de terça-feira

A rainha Elizabeth II cancelou os compromissos previstos para esta terça-feira (22) devido a sintomas "leves" de coronavírus, informou o Palácio de Buckingham.



A monarca de 95 anos ainda sofre "sintomas leves similares a um resfriado" depois de testar positivo para covid no domingo, mas "continuará com tarefas simples" de sua agenda, afirmou um porta-voz.



Elizabeth II, que acaba de celebrar o 70º aniversário de seu reinado, testou positivo para covid-19 no domingo. A rainha se encontrou em 8 de fevereiro com seu filho e herdeiro, o príncipe Charles, dois dias antes de ele testar positivo.



A notícia do exame positivo da rainha para covid alimentou a preocupação com a saúde da monarca, que em outubro do ano passado foi internada em um hospital por uma noite.



Desde então, suas aparições foram reduzidas, mas ela retomou as atividades públicas para a celebração de 70 anos de reinado, um recorde para a monarquia britânica.



A participação da rainha nos compromissos agendados para os próximos dias será decidido no momento oportuno, afirmou o palácio.



De acordo com a imprensa britânica, a rainha, que completará 96 anos em abril, recebeu três doses da vacina contra a covid, assim como seu filho e a esposa deste, Camila, que também foi infectada pelo coronavírus.