Presidente ucraniano cogita romper relações diplomáticas com a Rússia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu nesta terça-feira (22) que considera romper as relações diplomáticas com a Rússia em resposta ao reconhecimento por parte de Moscou das duas regiões separatistas no leste do país e convocou para consultas o encarregado de negócios na capital russa.



"Recebi um pedido do ministério das Relações Exteriores a respeito e estou examinando a possibilidade de romper relações", afirmou Zelenky, que acusou a Rússia de continuar a "agressão militar contra a Ucrânia" com o reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk.



A Rússia respondeu de maneira imediata e afirmou que um eventual rompimento das relações "agravaria a situação".



"Seria uma decisão extremamente lamentável que apenas agravaria as coisas", disse um porta-voz do Kremlin.



Zelensky exigiu ainda que dentro das sanções contra Moscou seja incluído o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha.



"Estas sanções devem incluir o cessar total do Nord Stream 2", acrescentou.



Pouco depois, a Alemanha anunciou a suspensão de sua autorização para o polêmico gasoduto.



"Parece técnico, mas é necessário um passo administrativo e, então, não pode existir certificação do gasoduto e, sem certificação, o Nord Stream 2 não pode começar a operar", afirmou o chanceler alemão Olaf Sholz, que mencionou a possibilidade de "outras sanções" contra a Rússia, ao mesmo tempo que pediu esforços diplomáticos para "evitar uma catástrofe".



O gasoduto está concluído, mas não entrou em operação e aguarda a autorização da Alemanha.