Distúrbios após a morte de ativista hindu deixam mais de 20 feridos na Índia

O governo da Índia mobilizou centenas de policiais em um distrito do sul do país depois que os distúrbios após a morte de um ativista hindu deixaram pelo menos 20 feridos, veículos incendiados e destruição de estabelecimentos comerciais.



O estado de Karnataka está sob tensão por causa de uma tentativa de proibir o uso do hijab nas escolas do ensino médio, medida atualmente sob revisão pelo Suprema Corte local.



Neste contexto, o assassinato de um membro do grupo nacionalista hindu na cidade de Shivamogga provocou uma onda de violência.



O ativista falecido lutava pela proteção das vacas, que são sagradas para os hindus, e foi muito criticado por postar nas redes sociais um vídeo de um porco em uma mesquita, considerado ofensivo aos muçulmanos.



A violência foi registrada em Shivamogga durante a procissão funerária do ativista, apesar do toque de recolher imposto pelas autoridades.



Os distúrbios resultaram em saques e vandalismo e há relatos de uma multidão que atirou pedras contra estabelecimentos supostamente administrados por muçulmanos



A polícia deu tiros para o alto e usou gás lacrimogêneo para controlar a multidão.