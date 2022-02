O representante russo na ONU, Vasily Nebenzya, disse nesta segunda-feira (21) que a Rússia continua "aberta à diplomacia", mas enfatizou a necessidade de defender as regiões separatistas do que chamou de agressão ucraniana.



"Continuamos abertos à diplomacia para uma solução diplomática", afirmou Nebenzya durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. "No entanto, permitir um novo banho de sangue em Donbas é algo que não pretendemos fazer."



A reunião de emergência ocorreu depois que o presidente Vladimir Putin ordenou que tropas russas fossem enviadas para as regiões separatistas, uma decisão condenada durante a sessão pelos Estados Unidos e seus aliados.