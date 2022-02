A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas-Greenfield, classificou de "absurda" a afirmação do presidente russo, Vladimir Putin, de que as tropas que ele enviou para o leste da Ucrânia são forças de paz.



"Nós sabemos o que elas realmente são", afirmou Thomas-Greenfield durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre a escalada da crise ucraniana.



Seus comentários seguiram os da subsecretária-geral da ONU para Assuntos Políticos e Consolidação da Paz, Rosemary DiCarlo, que lamentou o envio de tropas russas a duas regiões separatistas da Ucrânia.