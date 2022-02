O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acusou a Rússia nesta terça-feira (noite de segunda, 21, no Brasil) de "violação da soberania e integridade territorial" de seu país, ao reconhecer duas regiões separatistas e ordenar a entrada de tropas para apoiar sua independência.



Em mensagem divulgada após consultas urgentes com líderes mundiais, Zelensky exigiu um "apoio claro" do Ocidente e assegurou que a Ucrânia não tem "medo de nada, nem de ninguém".