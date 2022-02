O presidente americano, Joe Biden, disse nesta segunda-feira (21) a seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky, que os Estados Unidos apoiam a integridade territorial da Ucrânia, após o reconhecimento russo da independência de uma parte do leste do país.



Em um telefonema, Biden "reafirmou o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e a integridade territorial" da Ucrânia, informou a Casa Branca.



Biden também "atualizou o presidente Zelensky sobre a resposta americana, que inclui nosso plano para impor sanções. O presidente Bidem reiterou que os Estados Unidos vão responder rápida e decisivamente, em sintonia com seus aliados e parceiros, a novas agressões russas contra a Ucrânia".