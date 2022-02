Boris Johnson denuncia 'violação flagrante da soberania' da Ucrânia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, denunciou nesta segunda-feira (21) o reconhecimento da independência das regiões separatistas da Ucrânia pela Rússia como "uma violação flagrante da soberania" do país e do "repúdio" dos acordos de paz de Minsk.



"É claramente contrário ao direito internacional. É uma violação flagrante da soberania e da integridade da Ucrânia, é o repúdio dos acordos de Minsk", declarou Boris Johnson durante coletiva de imprensa, considerando ser um "mal presságio" para a situação na Ucrânia.



Johnson vê "indícios de que as coisas evoluem em uma direção ruim na Ucrânia" e afirmou que vai conversar à noite com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



A chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, disse por sua vez que o Reino Unido ativaria novas sanções contra Moscou na terça-feira, "em resposta à sua violação do direito internacional e ataque à soberania e à integridade territorial da Ucrânia".



A Rússia concentrou há duas semanas dezenas de milhares de soldados nas fronteiras da Ucrânia que, segundo os países ocidentais, estão rpontos para invadir o país vizinho.



O reconhecimento da independência dos dois territórios separatistas no leste da Ucrânia abre a via para uma mobilização militar russa segundo sua vontade.