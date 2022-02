Reconhecimento russo de territórios separatistas é 'violação' da soberania da Ucrânia (Guterres)

O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou nesta segunda-feira (21) que a decisão da Rússia de reconhecer a independência dos territórios separatistas ucranianos é "uma violação da integridade territorial e da soberania da Ucrânia".



É "incompatível com os princípios da Carta das Nações Unidas", acrescentou o chefe da ONU em um comunicado.



"A ONU, conforme as resoluções da Assembleia Geral, continua apoiando plenamente a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia, dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas", destacou Guterres.



A Assembleia Geral da ONU realizará nesta quarta-feira uma reunião anual sobre a "ocupação temporária da Ucrânia, instaurada após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014".



No comunicado, o secretário-geral da ONU "exorta a todos os atores interessados a concentrar seus esforços no cessar imediato das hostilidades" e "na proteção de civis e infraestruturas civis", ao priorizar a diplomacia para resolver a crise.



Segundo diplomatas, na tarde desta segunda-feira estavam adiantadas as discussões para convocar o mais rapidamente possível uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU sobre o reconhecimento da independência decidido pela Rússia. Por coincidência, esta reunião ocorrerá sob presidência russa, pois Moscou ocupa em fevereiro a presidência rotativa do Conselho de Segurança.